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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 6-8 Kasım 2024 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'e hangi ürünler geliyor? BİM indirimli ürünler listesi

        BİM 6-8 Kasım 2024 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'e hangi ürünler geliyor?

        BİM, 6-8 Kasım 2024 aktüel kataloğunu yayınladı. Farklı kategoriden yüzlerce ürüne yer verilen aktüelde bu hafta; halı yıkama makinesi, beyaz eşya, masaj cihazı, şaç şekillendirici, tava-tencere gibi birçok ürüne yer verildi. İşte, BİM 6-8 Kasım 2024 aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:52
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        1

        BİM 6-8 Kasım aktüel kataloğu yayınladı. Bu hafta markete; buzdolabı, çamaşır-bulaşık makinesi, derin dondurucu, halı yıkama makinesi, sunum tahtası, fırın kabı gibi yüzlerce farklı ürün geliyor. İşte, BİM 6-8 Kasım aktüel kataloğu ve indirimli ürünler listesi...

        2

        BİM AKTÜEL 6 KASIM KATALOĞU 2024

        KUMTEL Çift Kapılı Buzdolabı DFrost 204 L - 9.975,00 TL

        İndüksiyonlu Siyah Cam Ocak 6.990,00 TL

        Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975,00 TL

        Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990,00 TL

        3

        TRAX LED Yüz Maskesi 1.975,00 TL

        Isıtmalı Masaj Cihazı 699,00 TL

        Yüz Germe Masaj Cihazı 1.290,00 TL

        4

        Nofrost Buzdolabı KEY 490 NF S 19.975 TL

        Nofrost Buzdolabı KEY 430 NF E 15.975 TL

        Buzdolabı KEY 330 STE 11.275 TL

        8 kg Çamaşır Makinesi KEY 8002 CM 9.750 TL

        8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 801 KRT 9.875 TL

        4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 40H BMS (Gri) 10.750

        4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 40H BM (Beyaz) 8.775 TL

        5

        BİM AKTÜEL 8 KASIM 2024 KATALOĞU

        Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 6.990 TL

        Kumtel Siyah Cam Ankastre 8.990 TL

        Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 6.990 TL

        Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.475 TL

        Keysmart Türk Kahve Makinesi 2'li 4.975 TL

        Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.575 TL

        Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 950 TL

        Kumtel Vakum Makinesi 850 TL

        Philips Epilatör 715 TL

        Polosmart 2'si 1 Arada Saç Şekillendirici 475 TL

        Polosmart Kablosuz Hoparlör 450 TL

        Polosmart Şarj Edilebilir Ağız Duşu 399 TL

        Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası 299 TL

        Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL

        Polosmart Retro Saç Sakal Düzeltme Makinesi 279 TL

        6

        Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 149 TL

        Akasya Ağacı Kapaklı Baharatlık 229 TL

        Akasya Ayaklı Dikdörtgen Sunumluk 179 TL

        Akasya Uzun Kesme / Sunum Tahtası 169 TL

        Akasya Yuvarlak Kesme Tahtası 169 TL

        Akasya Sunum Tabağı 159 TL

        Akasya Sunum Tabağı 159 TL

        Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6'lı 219 TL

        Paşabahçe Kahve Yanı Bardak 4'lü 199 TL

        Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 2500 cc 169 TL

        Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 149 TL

        Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 900 cc 119 TL

        LAV Kapaklı Saklama Kabı 380 cc 32,50

        7

        Ören Bayan Softy Tv Battaniyesi 389 TL

        Ören Bayan Softy Çift Kişilik Battaniye 419 TL

        Ören Bayan Softy Tv Battaniyesi 389 TL

        Ören Bayan Dikiş Kutusu Seti 129 TL

        Kadın Pijama Takımı 349 TL

        Erkek Pijama Takımı 289 TL

        Erkek Pantolon 289 TL

        Kadın Terlik 199 TL

        Kol Çantası 289 TL

        Telefon Çantası 259 TL

        Cüzdan 135 TL

        Bez Çanta 129 TL

        Rubenis Şemsiye 129 TL

        Kemer 89 TL

        Yüz Havlusu 69 TL

        El Havlusu 32,50 TL

        Leopar Desenli Standlı Kupa Seti 439 TL

        8

        Kadın Terlik Çeşitleri 99 TL

        Erkek Terlik Çeşitleri 65 TL

        Kadın / Erkek Keçe Terlikler 79 TL

        9

        Chef's Wok Tava 249 TL

        Chef's Karnıyarık Tenceresi 349 TL

        Chef's Wok Tava 249 TL

        Chef's Sahan 179 TL

        Alpina Fırın Kabı 249 TL

        Alpina Bıçak Seti 3'lü 319 TL

        Metal Ekmek Kutusu 149 TL

        Glass in love Bitki Çayı ve Kahve Demliği 249 TL

        Oval Saklama Kabı 3'lü 129 TL

        Bardaklı Baş Ucu Sürahisi 700 cc 99 TL

        3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık 99 TL

        Melamin Dikdörtgen Çerezlik 29,50 TL

        Cam Kesme Tablası 99 TL

        Dondurucu Saklama Kabı 3'lü 49 TL

        10
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