BİM 15 Eylül 2023 aktüel indirimli ürünler kataloğu çıktı!
BİM aktüel 15 Ağustos 2023 kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta sınırlı sayıda satışa sunulan indirimli ürünler yarın müşterisiyle buluşacak. BİM'de bu hafta; elektrikli bisiklet 16.999 TL'den, set üstü bulaşık makinesi 5.999 TL'den, sıvı geçirmez yastık alezi 39,50 TL'den müşterisiyle buluşacak. Alışverişseverler için BİM aktüel ürünler kataloğu kampanyalarını haberimizde derledik. İşte, 15 Eylül 2023 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...
BİM aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla bu hafta satışa sunulacak ürünler belli oldu. BİM aktüel kataloğunda kişisel bakım ürünlerinden beyaz eşyaya, teknolojik aletlerden mutfak araç gereçlerine kadar birçok avantajlı ürün bulunuyor. İşte, 15 Eylül 2023 BİM indirimli ürünler kataloğu...
BİM 15 EYLÜL 2023 KATALOĞU
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.999 TL
Kuba Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 11.999 TL
Dijitsu 55 İnç UHD Smart TV 9.999 TL
Casper Via M30 Plus 4.499 TL
Polosmart Elektrikli Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 199 TL
Led Şarjlı Ayna 99 TL
Dijitsu Set Üstü Bulaşık Makinesi 5.999 TL
Ayaklı Cam Çay Bardağı 129 TL
Cam Şekerlik 49,50 TL
Cam Büyük Servis Tabağı 99 TL
Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5.699 TL
Alpina Çelik Termos 179 TL
Kol Saati ve Bileklik Seti 179 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 155 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 39,50 TL
Şal 44,50 TL
Blok Seti 69 TL
Oyuncak Arazi Aracı 119 TL
Alpina Çelik Mutfak Gereçleri 49 TL
Chef's Sütlük 65 TL
Borcam 199 TL
Okyanus Banyo Seti 199 TL
Tablet Mob Temizlik Seti 109 TL