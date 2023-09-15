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        Haberler Gündem BİM aktüel 15 Eylül 2023 kataloğu BUGÜN RAFLARDA! Alfa Romeo elektrikli bisiklet geliyor! Bu hafta Cuma BİM indirimli ürünleri neler?

        BİM 15 Eylül 2023 aktüel indirimli ürünler kataloğu çıktı!

        BİM aktüel 15 Ağustos 2023 kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta sınırlı sayıda satışa sunulan indirimli ürünler yarın müşterisiyle buluşacak. BİM'de bu hafta; elektrikli bisiklet 16.999 TL'den, set üstü bulaşık makinesi 5.999 TL'den, sıvı geçirmez yastık alezi 39,50 TL'den müşterisiyle buluşacak. Alışverişseverler için BİM aktüel ürünler kataloğu kampanyalarını haberimizde derledik. İşte, 15 Eylül 2023 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:05
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        BİM aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla bu hafta satışa sunulacak ürünler belli oldu. BİM aktüel kataloğunda kişisel bakım ürünlerinden beyaz eşyaya, teknolojik aletlerden mutfak araç gereçlerine kadar birçok avantajlı ürün bulunuyor. İşte, 15 Eylül 2023 BİM indirimli ürünler kataloğu...

        BİM 15 EYLÜL 2023 KATALOĞU

        Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.999 TL

        Kuba Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 11.999 TL

        Dijitsu 55 İnç UHD Smart TV 9.999 TL

        Casper Via M30 Plus 4.499 TL

        Polosmart Elektrikli Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 199 TL

        Led Şarjlı Ayna 99 TL

        2

        Dijitsu Set Üstü Bulaşık Makinesi 5.999 TL

        3

        Ayaklı Cam Çay Bardağı 129 TL

        Cam Şekerlik 49,50 TL

        Cam Büyük Servis Tabağı 99 TL

        Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5.699 TL

        Alpina Çelik Termos 179 TL

        4

        Kol Saati ve Bileklik Seti 179 TL

        Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 155 TL

        Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 39,50 TL

        Şal 44,50 TL

        Blok Seti 69 TL

        Oyuncak Arazi Aracı 119 TL

        5

        Alpina Çelik Mutfak Gereçleri 49 TL

        Chef's Sütlük 65 TL

        Borcam 199 TL

        Okyanus Banyo Seti 199 TL

        Tablet Mob Temizlik Seti 109 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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