BİM 17 Nisan kataloğu: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girecek?
BİM aktüel 17 Nisan 2026 kataloğu yayımlandı ve bu haftanın indirimli ürünleri alışveriş severlerin gündemine oturdu. Cuma gününe özel hazırlanan yeni katalogda gıdadan teknolojiye, küçük ev aletlerinden ulaşım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Özellikle uygun fiyatlı bisiklet, elektrikli scooter ve akıllı drone gibi ürünler öne çıkarken; pişmaniye çeşitleri, form macunu ve bitkisel şuruplar da raflardaki yerini alıyor. İşte BİM aktüel indirimleri...
Yeni haftaya girerken BİM’in 17 Nisan 2026 aktüel ürün kataloğu merak edilen detaylarıyla açıklandı. Bu hafta katalogda yer alan fırsatlar arasında uygun fiyatlı 20 jant bisiklet, elektrikli bisiklet ve ankastre set gibi dikkat çeken ürünler bulunurken; mutfak gereçleri, tekstil ürünleri ve çocuklara yönelik seçenekler de öne çıkıyor. Hem ekonomik hem de geniş ürün çeşitliliği sunan katalog, alışveriş planı yapanlar için önemli fırsatlar barındırıyor. İşte BİM aktüel cuma fırsatları...
BİM AKTÜEL 17 NİSAN 2026 KATALOĞU
Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 10.950 TL
Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 10.550 TL
Arnica Kablolu Dikey Süpürge 1.590 TL
Tefal Easygliss Plus Buharlı El Ütüsü 2.990 TL
Philips Buharlı Düzleştirici Dikey Ütü 1.890 TL
Abdullah Efendi Keyif Türk Kahve Makinesi 1.590 TL
Powertec Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 849 TL
Emsan XL Çay Makinesi 1.990 TL
Arzum Çubuk Blender 1.190 TL
Trax Akıllı Boyun Masaj Aleti 490 TL
Trax Mini Masaj Aleti 490 TL
Trax Postür Düzeltme Cihazı 490 TL
Şarjlı Sensörlü Çöp Kovası 799 TL
Dijitsu 65" QLED Google Tv 23.900 TL
RKS RSIII Pro Max 32.500 TL
Dijitsu 32' HD Uydu Alıcılı Tv 5.250 TL
Philips Tuşlu Cep Telefonu 1.750 TL
Imex Ekranlı ANC Kulaklık 549 TL
Polosmart Karaoke Mikrofon 699 TL
Polosmart Gaming Kulaküstü Kulaklık 649 TL
Polosmart Gaming Mouse + Mouse Pad 249 TL
Polosmart Çocuk Kulaklığı 399 TL
LC Dinazor Çizim Tableti 8,5' 490 TL
Globox Sesli ve Yazılı İngilizce Eğitim Seti 590 TL
20 Jant Bisiklet 5.950 TL
16 Jant Bisiklet 5.450 TL
Rookie 3 Tekerlekli Işıklı Scooter 849 TL
Corby CX036 Skyline Smart Drone 2.390 TL
Avansas Spiralli A5 Bloknote 59 TL
Avansas Spiralli A6 Bloknote 39 TL
Avansas Daily Fotokopi Kağıdı 135 TL
Tick Tükenmez Kalem 3'lü 25 TL