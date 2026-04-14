        Haberler Bilgi Alışveriş BİM AKTÜEL 17 NİSAN 2026: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girecek?

        BİM 17 Nisan kataloğu: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girecek?

        BİM aktüel 17 Nisan 2026 kataloğu yayımlandı ve bu haftanın indirimli ürünleri alışveriş severlerin gündemine oturdu. Cuma gününe özel hazırlanan yeni katalogda gıdadan teknolojiye, küçük ev aletlerinden ulaşım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Özellikle uygun fiyatlı bisiklet, elektrikli scooter ve akıllı drone gibi ürünler öne çıkarken; pişmaniye çeşitleri, form macunu ve bitkisel şuruplar da raflardaki yerini alıyor. İşte BİM aktüel indirimleri...

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 12:10
        Yeni haftaya girerken BİM’in 17 Nisan 2026 aktüel ürün kataloğu merak edilen detaylarıyla açıklandı. Bu hafta katalogda yer alan fırsatlar arasında uygun fiyatlı 20 jant bisiklet, elektrikli bisiklet ve ankastre set gibi dikkat çeken ürünler bulunurken; mutfak gereçleri, tekstil ürünleri ve çocuklara yönelik seçenekler de öne çıkıyor. Hem ekonomik hem de geniş ürün çeşitliliği sunan katalog, alışveriş planı yapanlar için önemli fırsatlar barındırıyor. İşte BİM aktüel cuma fırsatları...

        BİM AKTÜEL 17 NİSAN 2026 KATALOĞU

        Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 10.950 TL

        Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 10.550 TL

        Arnica Kablolu Dikey Süpürge 1.590 TL

        Tefal Easygliss Plus Buharlı El Ütüsü 2.990 TL

        Philips Buharlı Düzleştirici Dikey Ütü 1.890 TL

        Abdullah Efendi Keyif Türk Kahve Makinesi 1.590 TL

        Powertec Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 849 TL

        Emsan XL Çay Makinesi 1.990 TL

        Arzum Çubuk Blender 1.190 TL

        Trax Akıllı Boyun Masaj Aleti 490 TL

        Trax Mini Masaj Aleti 490 TL

        Trax Postür Düzeltme Cihazı 490 TL

        Şarjlı Sensörlü Çöp Kovası 799 TL

        Dijitsu 65" QLED Google Tv 23.900 TL

        RKS RSIII Pro Max 32.500 TL

        Dijitsu 32' HD Uydu Alıcılı Tv 5.250 TL

        Philips Tuşlu Cep Telefonu 1.750 TL

        Imex Ekranlı ANC Kulaklık 549 TL

        Polosmart Karaoke Mikrofon 699 TL

        Polosmart Gaming Kulaküstü Kulaklık 649 TL

        Polosmart Gaming Mouse + Mouse Pad 249 TL

        Polosmart Çocuk Kulaklığı 399 TL

        LC Dinazor Çizim Tableti 8,5' 490 TL

        Globox Sesli ve Yazılı İngilizce Eğitim Seti 590 TL

        20 Jant Bisiklet 5.950 TL

        16 Jant Bisiklet 5.450 TL

        Rookie 3 Tekerlekli Işıklı Scooter 849 TL

        Corby CX036 Skyline Smart Drone 2.390 TL

        Avansas Spiralli A5 Bloknote 59 TL

        Avansas Spiralli A6 Bloknote 39 TL

        Avansas Daily Fotokopi Kağıdı 135 TL

        Tick Tükenmez Kalem 3'lü 25 TL

        Tekerlekli Düzenleyici 219 TL

        Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 99 TL

        Toz Alma Aparatı 89 TL

        Kalorifer Peteği Fırçası 45 TL

        Kadın Ayakkabı Kutusu 55 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mezarlıktaki saldırıda kardeşi ölen kendisi de yaralanan Beyaz: Artık Gamzeler ölmesin istiyoruz

        AKSARAY'da mezarlık ziyaretinde eniştesi Habip Emre Yıldırım'ın (38) tüfekli saldırısında boşanma aşamasındaki kardeşi Gamze Yıldırım'ı (35) kaybeden, kendisi ise yaralı kurtulan Beyaz Çakmak'ın (48), tedavisi devam ediyor. Eniştesinin en ağır cezayı almasını isteyen ve 'Artık Gamzeler ölmesin istiy...
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde birlikte kalp ameliyatı oldu
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        "2300'de deniz seviyesi 15 metre yükselecek"
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
