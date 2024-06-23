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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel 25 Haziran 2024 kataloğu çıktı! Bu hafta BİM katalog indirimli ürünleri neler?

        BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri belli oldu! BİM 25 Haziran 2024 kataloğu

        BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri satışa çıkıyor. BİM 25 Haziran 2024 kataloğunda bu hafta; gazlı içeceklerden peynir çeşitlerine, atıştırmalıklardan kahveye kadar pek çok farklı ve indirimli ürün bulunuyor. İşte, 25 Haziran 2024 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 13:36 Güncelleme: 23.06.2024 - 13:36
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        BİM aktüel kataloğu ürünleri alışverişseverler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta farklı kategorilerde pek çok sınırlı sayıda ürün satışa sunulacak. İşte, 25 Haziran 2024 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu...

        25 HAZİRAN 2024 BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Sek Az Yağlı Ayran - 4,75 TL

        Dost Yarım Yağlı Yoğurt - 149 TL

        Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt - 62,50 TL

        Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri - 289 TL

        Karper Üçgen Peynir Büyük Boy - 66,50 TL

        Kerem Labne - 99 TL

        Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir - 199 TL

        Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir - 197,50 TL

        Activia Tam Buğday Gevrekli & Çilekli Meyveli Probiyotik Yoğurt - 29,50 TL

        Polonez Hindi Jambon - 17,50 TL

        Akdo Mini Cornet - 125 TL

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        Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri - 32,50 TL

        Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz - 27,50 TL

        Didi Buzlu Çay Şeftali Aromalı - 27,50 TL

        Black Bruin Enerji İçeceği - 24,50 TL

        Limy Limonata Çeşitleri - 37,50 TL

        Dimes Cool Lime Mix - 35 TL

        Milka Choco Moo Çikolata Kaplı Bisküvi - 49,50 TL

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        BİM 28 HAZİRAN 2024 KATALOĞU

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