BİM aktüel 3-6 Ekim 2023 kataloğu: Çeyizlikler ve sunum tabakları geliyor! Bu hafta BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel 3-6 Ekim 2023 kataloğu: Çeyizlikler ve sunum tabakları geliyor! Bu hafta BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu

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BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu çıktı. BİM mağazalarında her hafta salı ve çarşamba günleri satışa sunulan kampanyalı ürünler belli oldu. Peki, bu hafta yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM 3-6 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu...

BİM 3 EKİM 2023 AKTÜEL KATALOĞU

Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg (109 TL)

İçim Tereyağ 750 g (159 TL)

Yörükoğlu Kaşar Peyniri 500 g (95 TL)

Tat Biber Salçası 1450 g (109,50 TL)

Crunch Tam Tahıl Ve Pirinç Gevreği 375 g (37,50 TL)