BİM 3-6 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde?
Ekim ayı yeni BİM aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. 3 Ekim Salı günü BİM'de temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri satışa çıkacak. 6 Ekim Cuma günü ise BİM marketlerde; tencere tava setinden ankastre setine, televizyondan ütü masasına kadar birbirinden farklı ürün alıcısıyla buluşacak. İşte, 3-6 Ekim 2023 BİM kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi...
BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu çıktı. BİM mağazalarında her hafta salı ve çarşamba günleri satışa sunulan kampanyalı ürünler belli oldu. Peki, bu hafta yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM 3-6 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu...
BİM 3 EKİM 2023 AKTÜEL KATALOĞU
Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg (109 TL)
İçim Tereyağ 750 g (159 TL)
Yörükoğlu Kaşar Peyniri 500 g (95 TL)
Tat Biber Salçası 1450 g (109,50 TL)
Crunch Tam Tahıl Ve Pirinç Gevreği 375 g (37,50 TL)
Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli 5 L (105 TL)
Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L (99 TL)
Queen Kağıt Havlu 12'li 3 Katlı (105 TL)
Queen Tuvalet Kağıdı 32'li 3 katlı (132 TL)
Eyüp Sabri Tuncer Gül Suyu (32,50 TL)
Eyüp Sabri Tuncer Diş Macunu (42,50 TL)
Naturalove Pelüş Kırlent Kılıf (85 TL)
Naturalove Pelüşlü Sıcak Su Torbası (99 TL)
EQ Ahşap Takı Düzenleyici (179 TL)
Maybelline Made For All Ruj (99 TL)
Maybelline Go Extreme Maskara (129 TL)
Yumoş Sprey 450 ml (44,50 TL)
BİM 6 EKİM 2023 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Glass In Love Vazo - 24x16 cm (169 TL)
Glass In Love 3’lü Dondurma/Tatlı Kasesi (75 TL)
Glass In Love Ayaklı Meyvelik (209 TL)
Glass In Love 6+1 Pasta Servis Seti (295 TL)
Glass In Love 6+1 Sürahi Seti (229 TL)
Kütahya Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı (2.249 TL)
Kütahya Porselen Rölyefli Porselen Fincan Takımı 12 Parça (195 TL)
Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı (1.179 TL)
Emsan Ezme Derin Tencere - 24 cm (379 TL)
Ezme Karnıyarık Tenceresi - 26 cm (429 TL)
Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set (5.999 TL)
Premium Ütü Masası (899 TL)
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı DB100 (3.299 TL)
Alüminyum Kurutmalık - 60,5x190x127 cm (499 TL)
Arnica Blender Seti (1.099 TL)
LG 50 İNÇ UHD SMART TELEVİZYON NANO766QA (16.999 TL)
HP Notebook 7N4W2AA (11.599 TL)
USB Şarjlı Masa Lambası (129 TL)
Elektronik Yazı Tahtası (159 TL)
CASPER VIA X30 8/128 GB CEP TELEFONU (7.899 TL)
Polosmart Akılllı Bileklik (179 TL)
Polosmart Çoklayıcı/Çevirici 5in1 Adaptör (229 TL)
Konuşan Defne Bebek (279 TL)
Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları (247,50 TL)
Clementino Lisanslı Puzzle 60 parça (59 TL)
MGS Oyuncak Bulaşık Sepeti (99 TL)
MGS Oyuncak Robot (179 TL)
Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı (599 TL)
Casilda Home Çift Kişilik Velur Yatak Örtüsü Seti (589 TL)
Dekoratif Lambader (499 TL)
Viskonlu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti (389 TL)
Kapitoneli Yatak Alezi Çift Kişilik (159 TL)
Ufo Saksı - 2 L (39,50 TL)
Ufo Saksı - 5 L (79 TL)