BİM aktüel kataloğunda tek fiyat kampanyası! 5 Ocak 2024 BİM aktüel indirimli ürünler
Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayımlandı. BİM 5 Ocak 2024 Cuma aktüel ürünler kataloğunda onlarca ürün indirimli fiyatıyla yer alıyor. BİM kataloğunda; 2.499 TL'ye fastfryer, 3.799 TL'ye buhar kazanlı ütü, 18.999 TL'ye 55 inç televizyon ürünlerinin yanı sıra tek fiyat kampanyası da dikkat çekti. İşte, 5 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 5 Ocak 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 5 OCAK 2024 KATALOĞU
LG 55 inç UHD WEBOS smart TV 18.999 TL
Dijitsu 43 inç fhd Android smart TV 5.799 TL
Nordmende 55 inci UHD Android TV 10.999 TL
HP Notebook AMD Ryzen 5 5500U işlemcisiyle 11.429 TL
Philips hızlı şarj aleti 199 TL
1000W Yeni Nesil Düdüklü Tencere 2.999 TL
Philips buhar kazanlı ütü 3.799 TL
Luxell XXL 7,5 lt fastfryer 2.499 TL
Stanley adventure 1 lt 999 tl
Philips sakal düzeltici 439 TL
Heifer çubuk blender 399 TL
BİM'DE TEK FİYAT 149 TL KAMPANYASI
Benante melamin kek fanusu ve spatula
Pedallı çöp kovası
Raf ünitesi
Molinella lastikli çarşaf çift kişilik
Wellsoft TV battaniyesi
Hotwheels monster trucks arabalar
BİM'DE TEK FİYAT 99 TL KAMPANYASI
Paşabahçe heybeli çay seti
Cam kapaklı yuvarlak borcam tencere
Oval tepsi
Yağmurluk
Oval saklama kabı
Glass in love süzgeçli cam demlik
BİM'DE TEK FİYAT 59 TL KAMPANYASI
Çapraz terlik
Silicolife karma silikon ürünler
Çocuk polar alt
Toprak porsiyonluk güveç
Oyuncak helikopter
BİM'DE TEK FİYAT 29 TL KAMPANYASI
Welsoft patik
Welsoft patik
Lianslı puzzle
Sonic Prime lisanslı eva yazı tahtası
Manuel su pompası