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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 5 Ocak 2024 indirim kataloğu: Tek fiyat kampanyası! BİM aktüel ürünler kataloğu indirim fiyat listesi - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel kataloğunda tek fiyat kampanyası! 5 Ocak 2024 BİM aktüel indirimli ürünler

        Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayımlandı. BİM 5 Ocak 2024 Cuma aktüel ürünler kataloğunda onlarca ürün indirimli fiyatıyla yer alıyor. BİM kataloğunda; 2.499 TL'ye fastfryer, 3.799 TL'ye buhar kazanlı ütü, 18.999 TL'ye 55 inç televizyon ürünlerinin yanı sıra tek fiyat kampanyası da dikkat çekti. İşte, 5 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 00:32 Güncelleme: 05.01.2024 - 00:32
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        1

        BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 5 Ocak 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

        BİM AKTÜEL 5 OCAK 2024 KATALOĞU

        LG 55 inç UHD WEBOS smart TV 18.999 TL

        Dijitsu 43 inç fhd Android smart TV 5.799 TL

        Nordmende 55 inci UHD Android TV 10.999 TL

        HP Notebook AMD Ryzen 5 5500U işlemcisiyle 11.429 TL

        Philips hızlı şarj aleti 199 TL

        2

        1000W Yeni Nesil Düdüklü Tencere 2.999 TL

        Philips buhar kazanlı ütü 3.799 TL

        Luxell XXL 7,5 lt fastfryer 2.499 TL

        Stanley adventure 1 lt 999 tl

        Philips sakal düzeltici 439 TL

        Heifer çubuk blender 399 TL

        3

        BİM'DE TEK FİYAT 149 TL KAMPANYASI

        Benante melamin kek fanusu ve spatula

        Pedallı çöp kovası

        Raf ünitesi

        Molinella lastikli çarşaf çift kişilik

        Wellsoft TV battaniyesi

        Hotwheels monster trucks arabalar

        4

        BİM'DE TEK FİYAT 99 TL KAMPANYASI

        Paşabahçe heybeli çay seti

        Cam kapaklı yuvarlak borcam tencere

        Oval tepsi

        Yağmurluk

        Oval saklama kabı

        Glass in love süzgeçli cam demlik

        5

        BİM'DE TEK FİYAT 59 TL KAMPANYASI

        Çapraz terlik

        Silicolife karma silikon ürünler

        Çocuk polar alt

        Toprak porsiyonluk güveç

        Oyuncak helikopter

        6

        BİM'DE TEK FİYAT 29 TL KAMPANYASI

        Welsoft patik

        Welsoft patik

        Lianslı puzzle

        Sonic Prime lisanslı eva yazı tahtası

        Manuel su pompası

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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