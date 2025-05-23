BİM'de bu Cuma neler var? İşte 23 Mayıs kataloğu ile güncel ürünler listesi
BİM'de cuma günü fırsatları gündemdeki yerini aldı. 23 Mayıs kataloğu ile güncel ürünler alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; tatil ürünleri, elektrikli bisiklet, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 23 Mayıs aktüel ürünler kataloğu...
Giriş: 23.05.2025 - 00:20 Güncelleme: 23.05.2025 - 00:20
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BİM marketlerde mayıs ayına özel ürünler paylaşılmaya devam ediyor. BİM'de 23 Mayıs 2025 tarihli fırsat ürünlerini sizler için haberimizde derledik. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mayıs ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte Salı ve Cuma fırsatları ile BİM 23 Mayıs aktüel kataloğu...
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