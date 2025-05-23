BİM marketlerde mayıs ayına özel ürünler paylaşılmaya devam ediyor. BİM'de 23 Mayıs 2025 tarihli fırsat ürünlerini sizler için haberimizde derledik. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mayıs ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte Salı ve Cuma fırsatları ile BİM 23 Mayıs aktüel kataloğu...