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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler 11- 14 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı

        BİM aktüel ürünler 11- 14 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bugünden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler arasında Dost Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 g 99,50 TL, Kerem Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL, Sek Yaban Mersinli Quark 140 g 27,50 TL'den satışa çıkmış oldu. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 09:44 Güncelleme: 11.03.2025 - 09:48
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        11-14 Mart BİM kataloğunda bu hafta çapa makinesi, polisaj makinesi, suntan kesme makinesi, akülü vidalama seti, matkap yer aldı. İhtiyaçlara yönelik alışveriş yapmak isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamını inceliyor. İşte BİM indirimli ürünler listesinin tamamı

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        11 MART SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL

        Dost Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 g 99,50 TL

        Kerem Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL

        Sek Yaban Mersinli Quark 140 g 27,50 TL

        İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 32,50 TL

        Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 239 TL

        Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L 39,50 TL

        Puding Danette İkilim 4x70 g 40 TL

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