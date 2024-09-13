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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler 13 Eylül 2024: Dikey süpürge satışta! Bugün BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler 13 Eylül 2024: Dikey süpürge satışta! Bugün BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. Dikey süpürgeden elektrikli bisiklete, tencereden tavaya birçok fırsat ürünü BİM 13 Eylül kataloğunda yer aldı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Eylül 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 10:38 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:41
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        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM indirimlerinde akıllı saat, elektrikli bisiklet, klavye yer aldı. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapacak olan vatandaşlar kataloğun tamamını inceliyor. Peki 13 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte yeni haftaya özel BİM aktüel ürünler kataloğu

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        13 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        APE RYDER Buffalo-F E-Bike 49.975 TL

        Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.975 TL

        Kablosuz Speaker Silindir Işıklı 265 TL

        Pro TWS Kablosuz Kulaklık 399 TL

        Akıllı Saat PSSW 299 TL

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        Akıllı Bileklik 229 TL

        Kablosuz Klavye Mouse Set 399 TL

        Kablosuz Sessiz Mouse 179 TL

        HDMI Kablo 3 M 99 TL

        Polisan Acqua Tavan Boyası 399 TL

        Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 349 TL

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