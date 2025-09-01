Habertürk
        BİM aktüel ürünler 2 Eylül Salı: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        BİM aktüel ürünler 2 Eylül Salı: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta pek çok indirim var. Salı gününden itibaren süt çeşitleri, yoğurt, peynir, meyve suyu çeşitleri indirimde yer alıyor. Torku 6'lı Süt Çeşitleri 57,50 TL, Erpiliç Bütün Tavuk 54,90 TL, Dost Yarım Yağlı Yoğurt - 172,50 TL, İçim Tam Yağlı Yoğurt 129 TL'den satışa çıkıyor. İşte, 2 Eylül 2025 BİM aktüel ürünler listesi

        Giriş: 01.09.2025 - 17:03 Güncelleme: 01.09.2025 - 17:03
        1

        BİM aktüel ürünler 2 Eylül indirimli tam liste yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta pek çok indirim bulunuyor. İçim Çilekli Kefir 65 TL, Aknaz Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 289,50 TL, İçim Ayran 65 TL’den satışa çıkıyor. İşte, 2 Eylül 2025 BİM aktüel ürünler

