BİM aktüel ürünler 2 Ocak 2026: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi indirimler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 2 Ocak Cuma gününden itibaren BİM'de yüz ve vücut masaj cihazı, televizyon, buharlı ütü, şarjlı süpürge indirimde olacak. İşte, BİM aktüel ürünlerin tamamı
BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. En güncel BİM aktüel ürünler listesinde hem teknolojik hem de ev yaşamına yönelik birçok ürün var. İşte, BİM indirimlerin tamamı
2 OCAK 2026 CUMA BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU
Senna 55 İnç Frameless Ultra HD QLED TV 16.900 TL
Dijitsu 43 İnç Full HD Google TV 9.290 TL
Tam Otomatik Kahve Makinesi 14.900 TL
Yavaş Sıkım Katı Meyve Sıkacağı 2.450 TL
Şarjlı Telefon Tutuculu Makyaj Aynası 950 TL
Dikey Şarjlı Süpürge 8.900 TL
Buharlı Ütü Azur 2.150 TL
Usb Şarjlı Led Masa Lambası 750 TL
Diz Masaj Cihazı 890 TL
Vücut ve Yüz Masaj Cihazı 549 TL
Kilitli Cam Saklama Kabı 99 TL
Alinda Saklama Kabı 35 TL
Sera Baharatlık 49 TL
Kase 6'lı 99 TL
3'lü Cube Cam Saklama Seti 179 TL
Odin Renkli Çerezlik 3'lü 129 TL
Cam Yağlık 35 TL
Cam Derin Kase 159 TL