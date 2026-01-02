Habertürk
Habertürk
        BİM aktüel ürünler 2 Ocak 2026: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi indirimler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 2 Ocak Cuma gününden itibaren BİM'de yüz ve vücut masaj cihazı, televizyon, buharlı ütü, şarjlı süpürge indirimde olacak. İşte, BİM aktüel ürünlerin tamamı

        Giriş: 02.01.2026 - 16:51 Güncelleme: 02.01.2026 - 16:51
        1

        BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. En güncel BİM aktüel ürünler listesinde hem teknolojik hem de ev yaşamına yönelik birçok ürün var. İşte, BİM indirimlerin tamamı

        2

        2 OCAK 2026 CUMA BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU

        Senna 55 İnç Frameless Ultra HD QLED TV 16.900 TL

        Dijitsu 43 İnç Full HD Google TV 9.290 TL

        Tam Otomatik Kahve Makinesi 14.900 TL

        Yavaş Sıkım Katı Meyve Sıkacağı 2.450 TL

        3

        Şarjlı Telefon Tutuculu Makyaj Aynası 950 TL

        Dikey Şarjlı Süpürge 8.900 TL

        Buharlı Ütü Azur 2.150 TL

        Usb Şarjlı Led Masa Lambası 750 TL

        Diz Masaj Cihazı 890 TL

        Vücut ve Yüz Masaj Cihazı 549 TL

        Kilitli Cam Saklama Kabı 99 TL

        Alinda Saklama Kabı 35 TL

        Sera Baharatlık 49 TL

        Kase 6'lı 99 TL

        3'lü Cube Cam Saklama Seti 179 TL

        Odin Renkli Çerezlik 3'lü 129 TL

        Cam Yağlık 35 TL

        Cam Derin Kase 159 TL

        4
        5
        6
