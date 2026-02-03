Habertürk
        BİM aktüel ürünler 3 Şubat 2026: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 3 Şubat'tan itibaren BİM indirimlerinde Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 159 TL, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kg 199 TL, Hyper Hypo Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 694 ml 29,75 TL'den satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        1

        BİM aktüel ürünler 3 Şubat 2026 indirim listesi açıklandı. Salı günü BİM raflarında ağırlıklı olarak süt ürünleri, kahvaltılıklar ve kişisel bakım ürünleri bulunuyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        2

        BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 3 ŞUBAT 2026 KATALOĞU

        Omo Active Toz Deterjan 439 TL

        Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 159 TL

        Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kg 199 TL

        3

        Hyper Hypo Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 694 ml 29,75 TL

        Fax Sıvı Sabun 3000 ml 89 TL

        Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 2500 ml 195 TL

        Doa Yüzey Temizleyici 79 TL

        Shila Mikrofiber Bez 59 TL

        Elidor Şampuan 650 ml 149 TL

        Queen Desenli Peçete 19,50 TL

        Kraft Havlu Peçete Ecco Yeşil Dünya 29,50 TL

        Ece 15 m Streç Film 29 TL

        4

        Ece 10 m Alüminyum Folyo 59 TL

        Sinoz Yoğun Nemlendirici Yüz Bakım Kremi 50 ml 179 TL

