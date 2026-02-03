BİM aktüel ürünler 3 Şubat 2026: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 3 Şubat'tan itibaren BİM indirimlerinde Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 159 TL, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kg 199 TL, Hyper Hypo Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 694 ml 29,75 TL'den satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
BİM aktüel ürünler 3 Şubat 2026 indirim listesi açıklandı. Salı günü BİM raflarında ağırlıklı olarak süt ürünleri, kahvaltılıklar ve kişisel bakım ürünleri bulunuyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 3 ŞUBAT 2026 KATALOĞU
Omo Active Toz Deterjan 439 TL
Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 159 TL
Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kg 199 TL
Hyper Hypo Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 694 ml 29,75 TL
Fax Sıvı Sabun 3000 ml 89 TL
Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 2500 ml 195 TL
Doa Yüzey Temizleyici 79 TL
Shila Mikrofiber Bez 59 TL
Elidor Şampuan 650 ml 149 TL
Queen Desenli Peçete 19,50 TL
Kraft Havlu Peçete Ecco Yeşil Dünya 29,50 TL
Ece 15 m Streç Film 29 TL