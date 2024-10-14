Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu: 15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu: 15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 15 Ekim Salı gününden itibaren BİM'de peynir, yoğurt, ayran, bisküvi, gofret gibi gıda ürünlerinde indirim olacak. Öte yandan makyaj fırça seti, parfüm, el kremi, çorap, oda kokusu da listede yer alıyor. İşte 15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 16:12 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM 15 Ekim Salı indirimli ürünler listesini belirledi. Kataloğun tamamında birden fazla indirim yer aldı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

        2

        15 EKİM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Yarım Yağlı Yoğurt Sek 5 kg 149 TL

        Dost Az Yağlı Yoğurt 3 kg 79,50 TL

        İçim Ayran 2 L 49,50 TL

        Akpınar Tam Yağlı Klasik Peynir 3 Dilim 450 g 119 TL

        Teksüt Yarım Yağlı Peynir 2 kg 259 TL

        Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 225 TL

        Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 259 TL

        3

        Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 179 TL

        Ülker Sürmix Peynirli Çikolatalı 180 g 29,50 TL

        Müslümoğlu Dana Kangal Sucuk 450 g 155 TL

        Banvit Dondurulmuş Schnitzel 1000 g 97,50 TL

        Feast İnce Çıtır Patates 1 kg 79 TL

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi
        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"