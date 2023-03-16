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BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 17 Mart 2023 BİM katalog indirimli ürünleri

BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünleri yarın müşterisiyle buluşacak. BİM'de bu hafta cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında Ramazan ayına özel seccade, zikirmatik, yazma gibi ürünler ön plana çıkıyor. Ayrıca 17 Mart 2023 BİM kataloğunda airfryer ilgi çekti. İşte BİM 17 Mart 2023 kataloğu indirimli ürünleri

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  • BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Mart 2023: BİM'de bu hafta Airfryer ve Ramazan ürünleri fırsatı! BİM katalog indirimli ürünleri

    BİM aktüel ürünler kataloğu yeni listesi yayımlandı. Bu hafta BİM marketlerde teknoloji ürünlerinden oyuncağa, mutfak araç gereçlerinden küçük ev aletlerine kadar pek çok farklı ürün müşterisinin beğenisine sunulacak. İşte 17 Mart 2023 BİM indirimli ürünler kataloğu...

    17 MART 2023 BİM AKTÜEL KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

    Dijitsu 65 İnç UHD Android Led TV 7.999 TL

    Dijitsu 55 İnç UHD Android Led TV 5.999 TL

    Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge 13.499 TL

    Fakir Erkek Bakım Seti 399 TL

    Ahşap Tamir Seti 149 TL

    Konuşan Cansu Bebek 129 TL
  • BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Mart 2023: BİM'de bu hafta Airfryer ve Ramazan ürünleri fırsatı! BİM katalog indirimli ürünleri

    Taşlı metal peçetelik 69 TL

    Aynalı tepsi 149 TL

    Taşlı metal havluluk 79 TL

    Desenli Lüx Seccade 99 TL

    Timeless Çay Seti 199 TL

    Ayaklı su/meşrubat sebili 59 TL
  • BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Mart 2023: BİM'de bu hafta Airfryer ve Ramazan ürünleri fırsatı! BİM katalog indirimli ürünleri

    Xiaomi Airfryer 3.099 TL

    Kumtel 5.5 L Dijital Yağsız Fritöz 2.299 TL

    Arnica Blender Seti 499 TL

    Heifer Çay Makinesi 499 TL

    Kumtel Sürgülü Aspiratör 499 TL

    Kumtel Tekli Ocak 329 TL

    Amorf Meşrubat Bardağı 99 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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