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        Haberler Bilgi Yaşam BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Kasım 2024: Bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Kasım 2024: Bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var?

        BİM 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Philips Air Fryer, Buhar Kazanlı Ütü, Kumtel Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi, Senna TV çeşitleri BİM indirimde yer aldı. İşte, 22 Kasım 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 17:11 Güncelleme: 21.11.2024 - 17:11
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        1

        BİM, her hafta olduğu gibi 22 Kasım'da da dikkat çeken aktüel ürünleriyle tüketicilerin karşısına çıkacak. Cuma günleri satışa sunulacak ürünlerde dikey ısıtıcı, televizyon, buhar kazanlı ütü yer aldı. İşte 22 Kasım 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı

        2

        22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut 399 TL

        Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL

        Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL

        Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL

        Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL

        Saç Şekillendirici 299 TL

        3

        El ve Ayak Bakım Seti 199 TL

        Ayak Bakım Seti 249 TL

        Manikür Pedikür Seti 199 TL

        Tırnak Kurutucu 125 TL

        Göz Altı Masaj Aleti 175 TL

        Led Işıklı Cımbız 79 TL

        4

        Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.999 TL

        Philips Tıraş Makinesi One Blade 799 TL

        Boyun Masaj Cihazı 379 TL

        5

        Göz Bölgesi Masaj Cihazı 699 TL

        Postür Düzeltme Cihazı 279 TL

        6
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