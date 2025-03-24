BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Mart 2025: BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi
BİM 25 Mart 2025 aktüel kataloğu yayınlandı. Katalogda tereyağı, yoğurt, sucuk ve çeşitli dondurulmuş ürünler dikkat çekiyor. Dondurulmuş ürünlerde Superfresh milföy hamuru 1 kilogram 79 lira 50 kuruş fiyatla yer alırken, Polonez hindi jambon 2×50 gram 29 lira 50 kuruş fiyatla satışa sunulacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Mart 2025
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel kataloğu 25 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak ürünleri duyurdu. Katalogda süt ve süt ürünleri, et ürünleri, dondurulmuş gıdalar ve kahvaltılıklar öne çıkıyor.
BİM 25 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU
Close Up Diş Macunu 49,50 TL
Elestan İp Askılı Ayarlı Atlet Kadın 135 TL
Yazılı Neon Led 399 TL
Peros Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg 119 TL
Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı Beyazlar ve Renkliler 179,90TL
Mr.Oxy Maxima Sıvı Bulaşık Deterjanı 29,50 TL
Persil Toz Deterjan 9 kg 329 TL
Clear Şampuan 600 ml 139 TL