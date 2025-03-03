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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu: 4 Mart Salı BİM aktüel indirimlerinde bu hafta neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu: 4 Mart Salı BİM aktüel indirimlerinde bu hafta neler var?

        Yeni haftaya özel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM kataloğunda bu hafta temizlik malzemeleri, kahvaltılık peynir, sosis, macar salam, çay indirimde olacak. İşte 4 Mart 2025 Salı BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 09:24 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:24
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        BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta pek çok indirim yer aldı. Bebek bezi, ıslak havlu, bakım kremi, çamaşır suyu, toz deterjan BİM indirimlerinde bulunuyor. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler 4 Mart 2025 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

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