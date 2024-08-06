BİM aktüel kataloğu 9 Ağustos 2024 Cuma günü için yayınlandı. Satışa çıkacak indirimli ürünler araştırılmaya başlandı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu Cuma termos, saç kurutma makinesi, cam ankastre set, katlanabilir elektrikli bisiklet gibi birbirinden farklı ürünler alıcılarını bekliyor olacak. BİM'de bu haftanın fırsatları haberimizde! İşte, 9 Ağustos BİM kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...