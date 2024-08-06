BİM aktüel 9 Ağustos kataloğu: Bu Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu ile katlanabilir bisiklet satışta!
9 Ağustos 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu Cuma satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu. Kataloğa göre teknolojik ürünler, elektrikli ev aletleri, tekstil ürünleri müşterileriyle buluşacak. En dikkat çeken ürünler ise katlanabilir elektrikli bisiklet ve cam ankastre set oldu. Alışveriş severler BİM aktüel kataloğu incelemelerine başladı. İşte BİM aktüel ürünler 9 Ağustos kataloğu ve indirimli ürünler listesi…
BİM aktüel kataloğu 9 Ağustos 2024 Cuma günü için yayınlandı. Satışa çıkacak indirimli ürünler araştırılmaya başlandı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu Cuma termos, saç kurutma makinesi, cam ankastre set, katlanabilir elektrikli bisiklet gibi birbirinden farklı ürünler alıcılarını bekliyor olacak. BİM'de bu haftanın fırsatları haberimizde! İşte, 9 Ağustos BİM kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 AĞUSTOS 2024
RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL
Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.300 TL
Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL
Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL
Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.200 TL
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.000 TL
Nautica TWS Kulaklık 349 TL
Nautica Bluetooth Speaker 529 TL
Polosmart Kablosuz Soundbar Speaker 499 TL