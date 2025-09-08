BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Eylül 2025 Salı: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 9 Eylül BİM indirimlerinde züber fındık kreması, kraker, bal, mısır yağı, pirinç, makarna, beyaz sirke, kırmızı mercimek yer alıyor. Öte yandan dana kangal sucuk 209 TL'den satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayınlandı. 9 Eylül BİM aktüel kataloğunda Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 239 TL, Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 gr 255 TL, Sek Labne 3x180 gr 109 TL, Dost %20 Yağlı Bitkisel Krema 200 ml 15 TL’den satışa çıkıyor. İşte BİM indirim kataloğu
BİM 9 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU 2025
Maret Dana Kangal Sucuk 500 gr 209 TL
Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 279 TL
Kaanlar Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 299 TL
Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 239 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 gr 255 TL
Sek Labne 3x180 gr 109 TL
Dost %20 Yağlı Bitkisel Krema 200 ml 15 TL