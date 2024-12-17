BİM aktüel 20 Aralık kataloğu yayında! İşte BİM aktüel indirimleri
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta aralık ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 20 Aralık 2024 BİM aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
BİM 20 Aralık aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; dikey süpürge, kahve makinesi, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 20 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...
BİM 20 ARALIK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Fakir Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL
Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.299 TL
Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.375 TL
Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.995 TL
Kumtel Mutfak Robotu 975 TL
Mutfak Baskülü Cam 199 TL
Banyo Baskülü Dijital Cam 219 TL
BİM 20 ARALIK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Lav 3'lü Tokyo Su Bardağı 330 cc 79 TL
Lav 3'lü Tokyo Meşrubat Bardağı 395 cc 89 TL
Lav 6'lı Truva Renkli Kahve Yanı Bardak 100 cc 119 TL
Lav Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 89/139 TL
Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 449 TL
Emaye Sosluk 189 TL
Emaye Çaydanlık 599 TL
Oduncu Gömlek Erkek 289 TL
Dolgulu Mont Erkek Çocuk 499 TL
Dolgulu Mont Kız Çocuk 499 TL
El Çantası Erkek 17x21x8,5 cm 279 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 229 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 189 TL
Dik Kenarlı Ayaklı Sunum Tabağı 99 TL
Dik Kenarlı Ayaklı Sunum Tabağı 21 cm 119 TL
Dekoratif Meyve/Salata Kasesi 129 TL
Melamin Desenli Şekerlik 99 TL
Melamin Ekmeklik 59 TL
Kokina Çift Cidarlı Kupa 240 cc 159 TL
Lav 6 kişilik Kokina Çay Seti 279 TL
Benante 7 Parça Çerezlik Seti 209 TL
Dekoratif Seramik Simli Işıklı Ev 199 TL
Şampiyonluk Parkuru 649 TL
Uzaktan Kumandalı Araba 199 TL
Sürtmeli Döner Teker Araba 99 TL
Sürtmeli Büyük Teker Araba 119 TL
Su Atan Sürtmeli İtfaiye 299 TL
Oyuncak Dozer Aracı 99 TL
Oyuncak Odun Taşıyan Traktör 259 TL
Manyetik Tablet Yazı Tahtası 89 TL