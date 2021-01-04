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BİM'de Steelseries Arctis 1 kulaklık fiyatı ne kadar? Steelseries Arctis 1 özellikleri neler?

BİM aktüel ürünler kataloğunda 13 Ocak 2021 tarihinde satışa sunulacak olan Steelseries artics 1 kablolu oyuncu kulaklığı dikkat çekti. Piyasa fiyatından çok daha uyguna satılacak olan kulaklığın özellikleri merak ediliyor. Peki, Sterlseries Artics 1 özellikleri neler? Steelseries artics 1 fiyatı ne kadar? İşte ayrtınlar...

BİM'de Steelseries Arctis 1 kulaklık fiyatı ne kadar? Steelseries Arctis 1 özellikleri neler?

Steelseries markası Danimarkalı bir şirketin ürünüdür. SteelSeries, kulaklık, fare, oyun aksesuarları ve yazılımı da dahil olmak üzere, bilgisayar çevre birimleri ve aksesuarları üreten uluslararası bir firmadır. Oyuncular tarafından tercih edilen markalardan biridir. Peki, Sterlseries Artics 1 özellikleri neler? Steelseries artics 1 fiyatı ne kadar? İşte ayrtınlar...

STEELSERIES ARTICS 1 FİYATI NE KADAR?

Piyasada en uygun 650 liraya satılan; ortalama fiyatı 750 lira olan Steelseries Artics 1 kablolu kulaklık BİM'e yaklaşık yüzde 50 indirimli bir şekilde 350 liraya gelecek. 13 Ocak günü satışa sunulacak olan kulaklık teknoloji severleri heyecanlandırdı. Peki, Sterlseries Artics 1 özellikleri neler? İşte ayrtınlar...

STEELSERIES ARTICS 1 ÖZELLİKLERİ

Her Yerde Oyun

Arctis 1, hareket halindeyken kullandığınız kulaklığınızı iki katına çıkaran, tüm platformlu bir oyun kulaklığıdır. Çıkarılabilir mikrofonu ve zarif düşük profilli tasarımıyla, nerede olursanız olun Arctis'in ödüllü performansının tadını çıkarın.

Kulaklık Üstü Kumandaları

Mikrofonu anında susturun ve sesini açın ve ses seviyenizi doğrudan kulaklıklı mikrofon setinden kolayca ayarlayın.

ClearCast Gürültü Önleyici Mikrofon

Discord sertifikalı ClearCast mikrofonu, uçak gemisi güverte mürettebatı tarafından kullanılan çift yönlü bir tasarım kullanır. Üstün ses yalıtımı sağlar, böylece sesiniz net ve doğal olur. Ayrıca hareket halindeyken çıkarılabilir.

İmza Arctis Sesi

Ödüllü Arctis 7ile aynı yüksek kaliteli hoparlör sürücüleri ile Arctis 1, size bir ses avantajı sağlamak için ince fakat kritik sesleri vurgulayan Arctis imzasını attı

Tüm platformlarla uyumlu

Arctis 1 çok yönlü bir kulaklıktır ve PC'den PS4 ve Xbox'a kadar her şeyle çalışır. Kulaklığınızı hareket halindeyken kullanın Switch ve mobilde.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hoparlör Sürücüsü

Kulaklık Frekans Tepkisi: 20–20000 Hz

Kulaklık Hassasiyeti: 100 db

Kulaklık Empedansı: 32 Ohm

Kulaklık Toplam Armonik Bozulması: < 3%

Kulaklık Ses Seviyesi Kontrolü: Kulak Üstü Kap

Mikrofon

Frekans Tepkisi: 100Hz–10000Hz

Type: Çift Yönlü Ses Engelleme

Duyarlılık: -38 db

Bağlantı: Çıkarılabilir

Mikrofonu Sessize Alma Butonu: Kulak Üstü Kap

Bağlantı

Konektör Türü: 4 kutuplu 3.5 mm + çift 3.5 mm PC uzatma

Kablo Uzunluğu: 3 m / 10 ft

Kablo Malzemesi: Kauçuk

Kutu İçeriği

Ürün Bilgi Kılavuzu

Arctis 1 Kulaklık

Çifte 3,5 mm Uzatma Kablosu

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