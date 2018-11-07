BİM indirimli ürünler 9 Kasım: YENİ listede yok yok! BİM 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu
07.11.2018 - 10:51 | Güncelleme:
BİM indirimli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 9 Kasım'dan itibaren geçerli olacak BİM indirimli ürünler kataloğunda raflı TV ünitesinden 7 parça tencere setine kadar adeta yok yok! Peki; BİM indirimli ürünler listesinde bu hafta başka hangi ürünler yer alıyor. İşte; 9 Kasım BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu...
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BİM indirimli aktüel ürünler listesindeki ürünler, her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü yani 9 Kasım'da reyonlardaki yerlerini alacak. BİM müşterileri bu hafta hangi ürünlerin indirimli olduğunu araştırıyor. Nihayet BİM müşterilerinin merakını giderecek olan BİM aktüel indirimli ürünler 9 Kasım kataloğu yayımlandı.
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BİM 9 Kasım indirimli aktüel ürünler kataloğunda ise 149 TL'ye raflı TV ünitesinden 199 TL'ye 7'li tencere setine kadar yok yok! Peki; BİM indirimli aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? İşte 9 Kasım BİM indirimli aktüel ürünler listesi 9 Kasım kataloğunda yer alan ürünler...
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Raflı TV ünitesi 149 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile
Konvektör ısıtıcı 199 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile
Klavyeli pratik kumanda 79 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile
Çift kişilik yatak örtüsü 109,90 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile
Tek kişilik nevresim takımı 49,90 TL
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Çift kişilik çarşaf 19,90 TL
Çocuk lisanslı puf yelek 39,90 TL
Erkek çift taraflı kaşkol 9,95 TL
Kadın kısa bot 39,90 TL
Çocuk mont 29,90 TL
Kadın atkı bere seti 17,90 TL
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Kız erkek çocuk bot 29,90 TL
Bayan polar pijama takımı 27,90 TL
Tek kişilik sıvı geçirmez alez 7,50 TL
Beşli spor çorap kadın erkek 12,90 TL
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7 parça tencere seti 199 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile
Portakal Nar sıkmaya uygun narenciye presi 89,90 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile
Orta boy çaydanlık 75 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile
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Paşabahçe 3lü Diamond bardak 13,50 TL
Paşabahçe 2’li olive yağlık sirkelik 7,95 TL
Plastik elma çerezlik 0,75 TL
4 lü plastik Mini saklama kabı 2,95 TL
Tek fiyat bambu ürünleri her bir ürün 14,50 TL
Kelebek kurutmalık 54,90 TL
12’li iz bırakmaz silikon mandal 3,50 TL
Ütü masası 75 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile
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