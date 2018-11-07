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BİM indirimli aktüel ürünler listesindeki ürünler, her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü yani 9 Kasım'da reyonlardaki yerlerini alacak. BİM müşterileri bu hafta hangi ürünlerin indirimli olduğunu araştırıyor. Nihayet BİM müşterilerinin merakını giderecek olan BİM aktüel indirimli ürünler 9 Kasım kataloğu yayımlandı.