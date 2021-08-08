Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

BİM marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu BİM marketlerin çalışma saatleri nedir?

Zincir marketlerin hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri merak konusu oldu. 8 Ağustos Pazar günü alışveriş yapması gereken vatandaşlar "BİM Marketler kaça kadar açık?" sorusunun cevabını araştırıyor. Zincir marketlerin çalışma saatleri genelde tüm şubelerde aynı oluyor. Peki, BİM marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu BİM marketlerin çalışma saatleri nedir?

BİM marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu BİM marketlerin çalışma saatleri nedir?

Koronavirüs salgını nedeniyle çok uzun süre çalışma saatleri sınırlandırılan marketlerin mesai saatleri gündemde. Alışveriş yapmak için zincir marketleri kullanan vatandaşlar BİM marketlerin kaça kadar açık olduğunu araştırıyor. İşte mesai saatleri hakkında merak edilenler...

BİM MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Covid-19 salgını kapsamında çalışma saatleri değiştirilen marketlerin mesai saatleriyle ilgili kısıtlama kaldırıldı marketlerin çalışma saatleri normal saatlerine geri döndü

BİM marketlerinin şubeleri genellikle 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta sonu tatili BİM çalışma saatlerini değiştirmiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstinat duvarına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM İstinat duvarına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
2021 KPSS soruları ve cevapları yayımlandı! ÖSYM KPSS soru ve cevap kitapçığı sorgula
GÜNDEM KPSS soru ve cevapları yayında!
DEHŞET ANLARINI ANLATTI! Son dakika: Yangında alevlerin ortasında kaldı! - Haberler
GÜNDEM Yangında alevlerin ortasında kaldı!
DAHA 18 YAŞINDAYDI! Son dakika: Ayağı raylara takılan genç kız 12 günlük yaşam savaşını kaybetti - VİDEO HABER
GÜNDEM Daha 18 yaşındaydı! Ayağı raylara takıldı!
KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 KPSS ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç tarihi
GÜNDEM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
İMDAT ÇIĞLIĞI! Son dakika: Dalgalara karşı yaşam mücadelesi! - VİDEO HABER
GÜNDEM Uyarılara rağmen! Yaşamla ölüm arasında!
GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ! Son dakika: Mardin'de toz fırtınası esareti! - Video haber
GÜNDEM Mardin'de toz fırtınası esareti!
Ankara'da inşaatın istinat duvarı çöktü
GÜNDEM Ankara'da inşaatın istinat duvarı çöktü
Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Felaketleri birlik ve beraberlikle göğüsleyeceğiz
GÜNDEM Bahçeli: Felaketleri birlik ve beraberlikle ...
SON DAKİKA: "Sel geliyor" dedi! Arkadaşı kurtuldu! VİDEO HABER
GÜNDEM "Sel geliyor" dedi! Arkadaşı kurtuldu! Sonrası ...