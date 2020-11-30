Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincirlerinden olan BİM, salı ve cuma günleri aktüel ürünlerle müşterisinin karşısına çıkıyor. BİM'in açılış ve kapanış saatleri de merak ediliyor. Peki, BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Vatandaşların bayram özel ürünlerini heyecanla beklediği BİM market açılış, kapanış ve öğle arası çalışma saatlerine haberimizin içerisinde yer verdik…

BİM HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede marketler, 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet sunabilecek denildi. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

BİM ÖĞLE SAATLERİNDE AÇIK MI?

BİM marketlerinde öğle tatili verilmez. Personel dönüşümlü olarak yemek ihtiyacını karşılarken sabah saat 09:00’da açılan market akşam mesai bitimine kadar sürekli olarak hizmet vermektedir. BİM marketleri sadece Cuma günleri, cuma namazı nedeni ile Cuma saatinde kapanır.