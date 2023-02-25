Bina Kimlik Sistemi (BKS), 2021 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Bu uygulama sayesinde her bina tıpkı insanlarda olduğu gibi kişisel bir kimliğe sahip oluyor. Aynı zamanda bu kimlik, binanın yapım aşamasında denetime tabi tutulduğuna dair bir gösterge.