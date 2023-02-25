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Bina Kimlik Sistemi sayesinde binanıza dair tüm detayları öğrenebilirsiniz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, "Bina Kimlik Sistemi" sayesinde her bina, inşaat detaylarını içeren bir sertifikaya sahip olabiliyor. Binanın önüne asılan bu levhaların üzerinde yer alan QR kodu, binanın tüm geçmişini öğrenmenizi sağlıyor.

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  • Bina Kimlik Sistemi sayesinde binanıza dair tüm detayları öğrenebilirsiniz

    Bina Kimlik Sistemi (BKS), 2021 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Bu uygulama sayesinde her bina tıpkı insanlarda olduğu gibi kişisel bir kimliğe sahip oluyor. Aynı zamanda bu kimlik, binanın yapım aşamasında denetime tabi tutulduğuna dair bir gösterge. 
  • Bina Kimlik Sistemi sayesinde binanıza dair tüm detayları öğrenebilirsiniz

    Bu kimlik sayesinde; binanın yapı durumu, inşaatta kullanılan malzemelere kadar birçok detaya, belgenin üzerinde yer alan QR kod sayesinde ulaşılıyor. 
  • Bina Kimlik Sistemi sayesinde binanıza dair tüm detayları öğrenebilirsiniz

    Bu yöntem, hem kaçak yapılanmanın önüne geçiyor hem de olası bir deprem sonrası yetkililer bina hakkında detaylı bilgiye sahip olabiliyor.
  • Bina Kimlik Sistemi sayesinde binanıza dair tüm detayları öğrenebilirsiniz

    Binanın kolay gözüken bir noktasına levha olarak asılan kimlikler, bakanlık tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Levhanın üzerinde yazan QR kod, "Bina Kimlik Sistemi" mobil uygulamasından okutulabilir. Bakanlığa ait olan uygulama tamamen ücretsiz şekilde indiriliyor. 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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