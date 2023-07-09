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        AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, anjiyo oldu

        AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul'da anjiyo oldu. Durumu iyi olan Yıldırım, bugün taburcu olacak

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 15:22
        Binali Yıldırım, anjiyo oldu
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        AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, rutin kontrol için İstanbul'daki özel bir hastaneye gitti. Yıldırım'ın bir damarının tıkalı olduğu tespit edildi ve kapalı damarı açılarak, stent takıldı.

        DHA'da yer alan habere göre Yıldırım'ın bugün taburcu edileceği belirtildi.

        BAKAN KOCA'DAN MESAJ

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim" dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise şunları kaydetti: "Geçirdiği rahatsızlık sonucu anjiyo olan Genel Başkan Vekilimiz; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanımız, Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyor; tez vakitte sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum."

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