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"Binamızda 120 kişi yaşıyordu, sadece 6 kişi kurtuldu"

Deprem felaketinde yerle bir olan kentlerden acı detaylar çıkmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı bir binada yaşayan Aysel Parmaksız, apartmanlarında 120 kişinin yaşadığını ancak sadece 6 kişinin kurtulabildiğini söyledi

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DHA

  • Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan, 120 kişinin oturduğu belirtilen 7 katlı binadan Aysel Parmaksız (50) ile 3 çocuğu ve 2 komşusu sağ kurtarıldı.
  • "Binamızda 120 kişi yaşıyordu, sadece 6 kişi kurtuldu" - En son haberler

    DHA'nın haberine göre 8 saat sonra enkazdan çıkarılan Aysel Parmaksız, "Ben, çocuklarım ve aynı kattaki 2 komşumuz kurtulduk. Diğer komşularımız ise öldü" dedi.
  • "Binamızda 120 kişi yaşıyordu, sadece 6 kişi kurtuldu" - En son haberler

    Pazarcık merkezli ilk depremde, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde her katta 4 dairenin bulunduğu 7 katlı Ceylan Apartmanı da yerle bir oldu.
  • "Binamızda 120 kişi yaşıyordu, sadece 6 kişi kurtuldu" - En son haberler

    120 kişinin yaşadığı belirtilen apartmandan 6 kişi, sağ kurtuldu. Binanın en üst katında çocukları Ömer (17), Çağatay (18) ve Büşra (25) ile birlikte yaşayan ve 12 yıl önce eşini kaybeden Aysel Parmaksız, oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayata tutundu.
  • "Binamızda 120 kişi yaşıyordu, sadece 6 kişi kurtuldu" - En son haberler

    Menderes Parkı'nda yeğeni ve 3 çocuğu ile çadırda kalan Parmaksız, kendileri ile birlikte oturdukları binadan sadece 2 komşusunun sağ çıktığını belirtti.
  • "Binamızda 120 kişi yaşıyordu, sadece 6 kişi kurtuldu" - En son haberler

    İKİNCİ DEPREME HASTANEDE YAKALANDI

    8 saat sonra enkazdan çıkarıldığını belirten Aysel Parmaksız, Elbistan merkezli ikinci depreme hastanede yakalandığını söyledi.
  • "Binamızda 120 kişi yaşıyordu, sadece 6 kişi kurtuldu" - En son haberler

    Hastane tavanındaki lambaların sarsıntı sırasında düşmeye başladığını ifade eden Parmaksız, korunmak için battaniyeyi yüzünü kapattığını söyledi.
  • "Binamızda 120 kişi yaşıyordu, sadece 6 kişi kurtuldu" - En son haberler

 

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