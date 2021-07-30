Binance üç ülkede türev işlemleri durduruyor

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Kriptopara borsası Binance, geçen yıl faaliyete geçirdiği kripto türev ürünlerini üç Avrupa ülkesindeki kaldıracağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada Almanya, İtalya ve Hollanda'da kripto para bazlı vadeli işlemler ve opsiyon ticareti hizmeti sunulmayacak. Kararın hemen uygulanmaya başlayacağını duyuran Binance, söz konusu ülkelerden platforma katılan yeni kullanıcıların kripto paralara dayalı türev işlemler yapmak için hesap açamayacağını belirtti.

Türev işlemler yapan mevcut hesaplar için de ilerleyen günlerde bir takvim verileceği ve açık pozisyonların kapatılması için 90 gün süre tanınacağı kaydedildi.

Binance, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa Bölgesi, Binance için çok önemli bir pazar ve sektör için olumlu bir işaret olan kripto düzenlemelerine uymak için proaktif adımlar atılıyor. Yerel düzeydeki birçok yasal düzenleyicinin kripto konusunda kendi pozisyonlarına sahip olabileceğini anlıyoruz ve yerel gereksinimler konusunda yapıcı bir diyaloga girme fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Binance CEO’su Changpeng Zhao kısa süre önce kripto para sektörünün yoğun bir şekilde düzenlendiğini ifade ederek şirketin bir teknoloji girişiminden finansal hizmetler şirketine dönüşmesi gerektiğini ifade etmişti.

Şirket pazartesi günkü açıklamasında da Avustralya doları, euro ve sterlin de dahil olmak üzere marj ticaretini de durduracağını açıklamıştı.

Binance'in nisan ayında Tesla ve Coinbase hisselerinin performansına dayalı kısmi takas yapmaya imkan veren ancak ABD, Çin ve Türkiye'deki kullanıcıların faydalanamayacağı hisse tokeni ürününü açıklamasının ardından Avrupalı regülatörler inceleme başlatmış ve Binance bu ay başında bu konuda da geri adım atmıştı.

CryptoCompare verilerine göre Binance üzerinde haizran ayı boyunca 1.7 trilyon dolarlık türev işlem hacmi gerçekleşti ancak hacim bir önceki aya göre yüzde 30 düşüş gösterdi.