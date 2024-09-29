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        Haberler Bilgi Ekonomi Binbin halka arz bilgileri: Binbin ne zaman talep toplayacak, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, BIST kodu nedir?

        Binbin halka arz oluyor: Binbin ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek?

        Ekim ayı halka arz takvimi şimdiden netleşiyor. Scooter kiralama şirketi Binbin, halka arzını açıkladı. 17 milyon lot dağıtacak firma 1,5 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip. İki gün sürecek talep toplama sürecinde yatırımcılara en fazla 57 lot düşeceği tahmin ediliyor. İşte, Binbin halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 15:49 Güncelleme: 29.09.2024 - 15:49
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        Scooter kiralama şirketi Binbin halka arz oluyor. Borsada, 'BINBIN' kodu ile işlem görmeye hazırlanan Binbin, halka arz fonundan elde ettiği gelirin büyük bir kısmını hizmet alımı ve borç ödemesi için kullanacak. Öte yandan, firmanın halka arzı katılım endeksine ve T1-T2 bakiye kullanımına uygun olacak. İşte, detaylar...

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        BİNBİN HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Şirketin hisse fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi.

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        BİNBİN NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

        Binbin, 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep toplayacak.

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        BİNBİN KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Binbin, toplamda 17 lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;

        300 Bin katılım ~ 57 Lot (5235 TL)

        700 Bin katılım ~ 25 Lot (2296 TL)

        1.1 Milyon katılım ~ 16 Lot (1469 TL)

        1.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (1102 TL)

        1.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (826 TL)

        2.3 Milyon katılım ~ 8 Lot (734 TL)

        2.7 Milyon katılım ~ 7 Lot (642 TL)

        3.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (551 TL)

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        BİNBİN HALKA ARZDAN ELDE ETTİĞİ FONU NASIL KULLANACAK?

        Yüzde 20 Alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi.

        Yüzde 30 Makina, taşıt, cihaz vb. mal ve hizmet alımı.

        Yüzde 30 Ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesi.

        Yüzde 20 İşletme sermayesi.

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        BİNBİN DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Firmanın halka açıklık oranı yüzde 20, halka arz büyüklüğü ise 1,5 milyar TL olarak açıklandı. Ayrıca Binbin'in halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılabilecek ve kaıtlım endeksine uygun olacak.

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