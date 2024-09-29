Scooter kiralama şirketi Binbin halka arz oluyor. Borsada, 'BINBIN' kodu ile işlem görmeye hazırlanan Binbin, halka arz fonundan elde ettiği gelirin büyük bir kısmını hizmet alımı ve borç ödemesi için kullanacak. Öte yandan, firmanın halka arzı katılım endeksine ve T1-T2 bakiye kullanımına uygun olacak. İşte, detaylar...