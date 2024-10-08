Scooter kiralama şirketi Binbin'in halka arz sonuçları açıklandı. 17 milyon lot dağıtan firma 1,5 milyar TL halka arz büyüklüğü ile borsada işlem görmeye hazırlanıyor. 'BINBN' kodu ile BIST'te yerini alan şirketin halka arzı katılım endeksine ve T1-T2 bakiye kullanımına uygun olacak. İşte, Binbin halka arz sonuçları...