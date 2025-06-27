Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar da damanın ilçede önemli bir kültürel unsur haline geldiğini ifade ederek, "Ben de zaman zaman dama oynuyorum. Bu oyun ilçemizde bir kültür haline geldi. Kahvehanelerde bazen gece geç saatlere kadar şakalaşarak ve tartışarak insanlar bu güzel oyunu oynamaya devam ediyor" dedi.