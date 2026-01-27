Bingöl'de "Change" araç operasyonu: 5 tutuklama
Bingöl'de "change" yöntemiyle usulsüz araç satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı, 4'ü tutuklandı. Operasyonda piyasa değeri 5 milyon TL olan 5 change araca el konulurken, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 295 milyon TL değerinde şüpheli işlem hacmi belirlendi
Bingöl’de ağır hasarlı araçlara ait şasi ve motor bilgilerini, çalınmış, aranan, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılması suretiyle "change" işlemi yapan 4 şüpheli tutuklandı. 5 adet change araca el konulurken şüphelilere ait hesaplarda 294 milyon 895 bin TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.
İHA'nın haberine göre; Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Bingöl’de ve ülke genelinde deprem, trafik kazası ve araç yangını sonucu ağır hasarlı araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin, çalınmış, aranan, yakalamalı/hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılması suretiyle "change" işlemi yapıldığı ve bu araçların üçüncü kişilere satılmak suretiyle haksız kazanç elde edildiği anlaşıldı.
5 ARACA EL KONULDU
Ardından yürütülen soruşturma neticesinde; piyasa değeri toplam 5 milyon TL olan 3 gümrük kaçağı, 1 yakalamalı-hacizli, 1 kimliği tespit edilemeyen olmak üzere 5 adet change araca el konuldu.
5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bingöl ve Elazığ’da, 26 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı Hesarek Operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise; 5 cep telefonu, 1 laptop, 1 araç satış sözleşmesi, 5 SIM kart, 1 hurda araç ele geçirildi.
YÜKSEK ÜCRETLİ İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Öte yandan MASAK verilerine göre, şüphelilere ait hesaplarda 294 milyon 895 bin 782 TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildiği bildirildi.