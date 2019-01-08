Bingöl Valiliği, 2018 yılında kent gelinde düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Ocak- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen bin 954 operasyonda aralarında İçişleri Bakanlığı'nca Aranan Teröristler Listesi'nde 1'i mavi, 5'i gri kategoride olan 6'sı sözde üst düzey olmak üzere 24 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi. DHA'nın haberine göre, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yardım ve yataklıktan gözaltına alınan 148 şüpheliden 31'inin ise tutuklandığı açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan operasyonlarda terör örgütüne yardım yataklık yaptığı ve örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 128'i PKK/KCK, 20'si FETÖ/PDY terör suçlarından 148 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bu şahıslardan 31´i tutuklanmış, 29'una ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Operasyonlar neticesinde 56 sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, 31 ağır ve uzun namlulu silah, doçka uçaksavar, 3 RPG-7 roketatar, 24 Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 keskin nişancı tüfeği, 1 tabanca ve 41 el bombası ile araziye tuzaklanmış halde sığınak içerisinde saklanmış 77 patlayıcı madde yapımında kullanılan 2 bin 800 kilo amonyum nitrat, 3 bin 373 muhtelif mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

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