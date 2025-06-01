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        Haberler Bilgi Gündem BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu! 1 Haziran 2025 Bingöl deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

        Bingöl'de deprem! Kandilli ve AFAD verileri ile Bingöl deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

        Son dakika haberine göre, Bingöl deprem ile sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.26'da merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan şiddetli bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 1 Haziran 2025 Bingöl deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 12:47 Güncelleme: 01.06.2025 - 12:57
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        Bingöl’de deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Bingöl’ün Kiğı ilçesi olarak açıkladı. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde kaydedilen şiddetli sarsıntının detayları araştırılmaya başlandı. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 1 Haziran 2025 Bingöl deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

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        SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: BİNGÖL’DE DEPREM

        BİNGÖL’DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Özlüce Barajı olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Bingöl'ün Kiğı ilçesine 15.7 kilometre uzaklıkta olan depremin 7.2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        29 Mayıs'ta yine merkez üssü Bingöl'ün Kıği ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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        BİNGÖL DEPREM VERİLERİ

        Büyüklük:4.4 (Mw)

        Yer:Özlüce Barajı - [01.57 km] Kiğı (Bingöl)

        Tarih:2025-06-01

        Saat:12:26:22 TSİ

        Enlem:39.22056 N

        Boylam:40.31833 E

        Derinlik:7.02 km

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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