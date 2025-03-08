Bingöl kent merkezindeki riskli yapıların yüzde 90'ı yıkıldı

TÜRKMühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu Başkanı, İnşaat Mühendisi Canfidal Boldaş, Bingöl kent merkezinde yıkım kararı verilen riskli 3 bin 425 yapının yüzde 90'ının yıkıldığını söyledi. Boldaş, "Kalan yüzde 10'u kadarlık bir kısmının yıkımı Mart 2025'te yapılacak" dedi.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Başkanı, İnşaat Mühendisi Canfidal Boldaş, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği ve deprem riski yüksek illerden olan Bingöl için uyarılarda bulundu. Üzerinde bulunduğu fay hatları ve sismik boşluklardaki kırılma periyodunun yaklaştığı yönünde değerlendirmelerin olduğunu belirten Boldaş, "Bildiğiniz gibi Bingöl, çok ciddi bir depremsellik riski altında. Bilim dünyasını takip ettiğimiz zaman artık ulusal ve uluslararası bilim dünyası da Bingöl'ün depremsellik riskine çok ciddi şekilde dikkat çekmeye çalışılıyor. Türkiye deprem ülkesi olduğu gibi Bingöl de bir deprem şehridir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) bildiğiniz gibi diri fay hattı haritası var. Bu diri fay hattı haritasına göre 45 il, birinci derece deprem riski taşıyan illerdir. Burada Bingöl'ün önemli bir yeri vardır. Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği yer, Bingöl'dür. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde, tam da Yedisu sismik boşluğunda ve Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde de Bingöl sismik boşluğunda kırılma periyodunun maalesef ki yaklaştığı yönünde değerlendirmeler ve tespitler var. 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra Nisan 2023 tarihinde Bingöl, 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi. İsminden de anlaşıldığı gibi aslında 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edilmesi ile birlikte Bingöl'ün depreme hazırlanması ve hazırlık sürecinin bu geçen 2 yıl içerisinde tamamlanmış olması gerekiyordu. Ama ne yazık ki şu anda bu çalışmaların tamamlandığını söyleyemiyoruz. Kamu da aynı ifadeleri kullanıyor. Yaptığımız görüşmelere göre, onlar da hazırlık süreçlerinin tamamlanmadığını ifade ediyorlar. Biz de tamamlandığını net bir şekilde ifade etmiyoruz. Bingöl hazır mı? Hayır. Kesinlikle Bingöl depreme hazır değil" dedi.