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        Kamyonet, hafif ticari araca çarptı: 4'ü jandarma 5 yaralı

        BİNGÖL'de kamyonet, jandarmaya ait hafif ticari araca arkadan çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 20:37 Güncelleme: 17.03.2025 - 20:40
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        Kamyonet, hafif ticari araca çarptı: 4'ü jandarma 5 yaralı
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        BİNGÖL'de kamyonet, jandarmaya ait hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 4’ü jandarma personeli 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Elazığ karayolu Yado Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AAL 174 plakalı kamyonet, devriye görevi yapan 12 AP 534 plakalı jandarmaya ait hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yol kenarına devrildi. Kazada kamyonetin sürücüsü ve hafif ticari araçtaki 4 jandarma personeli yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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