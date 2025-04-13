Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Erbakan: Millet, artık değişim istiyor (2)

        'SAKINHA ÇARENİN CHP OLDUĞUNU DÜŞÜNMEYECEKSİNİZ'Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Elazığ'daki programının ardından Bingöl'e geçerek partisinin Belediye Konferans Salonu'ndaki 3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 21:30 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbakan: Millet, artık değişim istiyor (2)
        ABONE OL

        ‘SAKINHA ÇARENİN CHP OLDUĞUNU DÜŞÜNMEYECEKSİNİZ’

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Elazığ’daki programının ardından Bingöl’e geçerek partisinin Belediye Konferans Salonu'ndaki 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erbakan burada yaptığı konuşmada, milletin kendilerine gösterdiği güvene ve teveccühe layık olacaklarını belirterek şöyle dedi:

        “Yoksulluğu önlemek bakımından AK Parti iktidarından da bir ümit yoktur, ana muhalefet partisi CHP'den de bir ümit yoktur. Sakın ha sakın çarenin CHP olduğunu düşünmeyesiniz. Ne CHP bunu çözebilir ne AK Parti bunu çözebilir. Türkiye'de yoksulluğu ortadan kaldıracak olan tek bir görüş vardır o görüşün adı da ‘Milli Görüş’tür. ‘Milli Kaynak’ paketlerimizi devreye sokacağız. Partimizin ARGE Başkanlığı bu ‘Milli Kaynak Paketleri’ kitabını hazırladı. Borçsuz, zamsız, vergisiz bir senede 150 milyar dolar kaynak nasıl bulunacak. Ortaya koyacağımız imkanlarla aynen Erbakan hocamız gibi denk bütçe yapacağız. Denk bütçeyi yapınca da bu ülkeyi yıllık 2 trilyon lira faiz ödemesinden kurtaracağız inşallah. Faizden kurtarılan, imtiyazlı holdinglerden kurtarılan, israftan kurtarılan trilyonlar ve ‘Milli Kaynak Paketleri’ ile üretilecek olan trilyonlarla bu imkanı getireceğiz. Aynen Erbakan hocamız gibi dar gelirlinin alım gücünü refah seviyesini arttırmakta kullanacağız. İşçiye, memura, emekliye Erbakan hocamız gibi biz de gelir gelmez yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 maaş zamlarını yapacağız, bu millete nefes aldıracağız.”

        Kongrede, Yeniden Refah Partisi Bingöl İl Başkanı Cihat Hatısaru, yeniden seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Soba gazı 3 can aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bingöl'de partisinin il kongre...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bingöl'de partisinin il kongre...
        Bingöl'de "Aile" konulu seminer düzenlendi
        Bingöl'de "Aile" konulu seminer düzenlendi
        Bingöl'de silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında 2 zanlı tutuklandı
        Bingöl'de silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında 2 zanlı tutuklandı
        Solhan'da "İslam'da aile" programı düzenlendi
        Solhan'da "İslam'da aile" programı düzenlendi
        Midelerinde uyuşturucu çıkan 2 şüpheli, tutuklandı
        Midelerinde uyuşturucu çıkan 2 şüpheli, tutuklandı
        Bingöl'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
        Bingöl'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı