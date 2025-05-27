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        Bingöl'de ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

        BİNGÖL'de kurtlar, Zülküf Bucuka'ya ait ağıla girerek 49 küçükbaşı öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:57 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:57
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        Bingöl'de ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
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        BİNGÖL’de kurtlar, Zülküf Bucuka’ya ait ağıla girerek 49 küçükbaşı öldürdü.

        Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Balpınar köyünde meydana geldi. Zülküf Bucuka'ya ait ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü. Yetkililerden yardım isteyen Bucuka, hayvanlarından 5’inin yaralı kurtulduğunu, 5’inin de kaybolduğunu belirtti. Olayın ardından, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ağılda inceleme yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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