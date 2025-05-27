Bingöl'de ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Balpınar köyünde meydana geldi. Zülküf Bucuka'ya ait ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü. Yetkililerden yardım isteyen Bucuka, hayvanlarından 5’inin yaralı kurtulduğunu, 5’inin de kaybolduğunu belirtti. Olayın ardından, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ağılda inceleme yaptı.

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