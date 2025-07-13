Suların yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan 4 kişi, jet ski ile kurtarıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Genç ilçesinde Murat Nehri kıyısında meydana geldi. Nehir kıyısında piknik yapan 4 kişi, suların yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Genç Murat Aslanları Kulübü Antrenörü Yunus Zoroğlan’ın da yardımıyla çalışma başlattı. Mahsur kalanlar, Zoroğlan’a ait jet ski ile bulundukları yerden alındı.

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