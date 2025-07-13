Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Suların yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan 4 kişi, jet ski ile kurtarıldı

        BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde suların yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan 4 kişi, jet ski ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 16:27 Güncelleme: 13.07.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suların yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan 4 kişi, jet ski ile kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİNGÖL’ün Genç ilçesinde, Murat Nehri’nde suların yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan 4 kişi, jet ski ile kurtarıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Genç ilçesinde Murat Nehri kıyısında meydana geldi. Nehir kıyısında piknik yapan 4 kişi, suların yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Genç Murat Aslanları Kulübü Antrenörü Yunus Zoroğlan’ın da yardımıyla çalışma başlattı. Mahsur kalanlar, Zoroğlan’a ait jet ski ile bulundukları yerden alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!

        Benzer Haberler

        Bingöl'de at yarışı yapıldı
        Bingöl'de at yarışı yapıldı
        Vali Usta'danKaymakam Doğan'a "hayırlı olsun" ziyareti
        Vali Usta'danKaymakam Doğan'a "hayırlı olsun" ziyareti
        Bingöl'de 843 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 843 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de hayırseverlerin desteğiyle 12 derslikli okul inşa edilecek
        Bingöl'de hayırseverlerin desteğiyle 12 derslikli okul inşa edilecek
        Bingöl'de "Mehmetçik AFAD Destek Üssü Geçici Barınma Alanı" kurulması için...
        Bingöl'de "Mehmetçik AFAD Destek Üssü Geçici Barınma Alanı" kurulması için...
        Bingöl'de ahırda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de ahırda çıkan yangın söndürüldü