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        Bingöl'de sıcaklık 40 dereceyi aştı; işçiler hortumla serinledi, bazı esnaf dükkanını kapattı

        BİNGÖL'de etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:10 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:15
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        Bingöl'de sıcaklık 40 dereceyi aştı; işçiler hortumla serinledi, bazı esnaf dükkanını kapattı
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        BİNGÖL’de etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte açık alanda çalışan işçiler sıcaktan korunmak için hortumla serinlerken, bazı esnaf ise dükkanlarını kapattı.

        Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği beklendiğini belirttiği Bingöl’de termometreler 40 dereceyi gösterdi. Kentte faaliyet gösteren bir beton santralinde görev yapan ve gün boyu açık alanda çalışmak zorunda kalan transmikser şoförleri ve beton pompa operatörleri, kavurucu sıcaklıkla baş edebilmek için hortumla su tutarak serinlemeye çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Santralde çalışan işçiler ise sıcaklık nedeniyle iş yoğunluğunun azalmasını fırsat bilerek sık sık mola verdi. Kent merkezindeki bir tatlıcı esnafı ise iş yerini kapatıp, camına ‘Aşırı hava sıcaklığından dolayı yaz boyunca kapalıyız’ yazısını astı.

        PARK VE BAHÇELER DOLDU

        Kent merkezinde öğle saatlerinde artan sıcaklık nedeniyle cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu azaldı. Vatandaşlar güneşin etkisinden korunmak için gölge alanlara yönelirken, park ve bahçeler serinlemek isteyenlerle doldu. Çocuklar ve aileler, şadırvan ve süs havuzlarının etrafında oturdu. Bazı kişiler de serinlemek için ağaç gölgelerinde dinlenmeyi seçti. Kavurucu sıcaklardan korunmak isteyenler, açık alanlardan uzak durup iç mekanlarda kalmayı tercih etti.

        ‘SON 30 YILIN EN SICAK GÜNLERİNİ YAŞIYORUZ DİYEBİLİRİM’

        Esnaf Fırat Ozman, "30 yıllık çiğ köfte ustasıyım ve aynı zamanda işletmeciyim. Son 30 yılın en sıcak günlerini yaşıyoruz diyebilirim. Bu durum tabii ki sektörümüzü etkiliyor. Ancak bizim çiğ köftemiz yağsız olduğu için bu sıcak havalarda biraz daha avantajlıyız. İnsanlar özellikle böyle havalarda daha çok hafif ve yağsız yiyecekleri tercih ediyor. Bu nedenle sıcaklık satışlarımızı olumsuz yönde çok fazla etkilemedi. Ancak gerçekten son yılların en sıcak günlerini yaşıyoruz, sıcaklık 41 derecenin üzerine çıktı" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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