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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöllü arıcı çift 30 yıldır "en iyi bal" için mesai yapıyor

AA

Bingöllü arıcı çift 30 yıldır "en iyi bal" için mesai yapıyor

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ/İBRAHİM ATİLLA PARKIN - Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yaşayan arıcı Mehmet ve eşi Ayten Aslan, en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

İlçe merkezinde yaşayan 2 çocuklu 62 yaşındaki Mehmet ve 60 yaşındaki Ayten Aslan 30 yıldır arıcılık yapıyor.

Memurluktan emekli Mehmet Aslan doğayla iç içe olmak için yıllar önce arıcılığa yöneldi.

Aslan tek başına arıcılık yaparken yaşadığı zorlukları eşi Ayten'in desteğiyle aştı.

Eşinin verdiği eğitimle zamanla bu işte ustalaşan Ayten Aslan da 2 çocuğunu büyüterek birinin çevre diğerinin inşaat mühendisi olmasını sağladı.

Zengin bitki örtüsüne sahip Kiğı coğrafyasında yaklaşık 130 kovanla kaliteli bal elde eden Aslan çifti, yüksek verim için adeta arı gibi çalışıyor.

Coğrafi işaret tescilli Bingöl balının üretimine de katkı sunan Aslan çifti, iç piyasanın yanı sıra Almanya ve Avusturya'ya da gurbetçiler aracılığıyla bal satıyor.

- "Yıllık 500 kilogram bal satıyoruz, organik bal üretmeye çalışıyoruz"

Mehmet Aslan, AA muhabirine, arıcılığın zor bir meslek olduğunu ve kovanlarını yaban hayvanlarından korumak için önlemler aldıklarını anlattı.

Mesleği yıllardır eşiyle sürdürmenin kendisi için büyük motive olduğunu dile getiren Aslan, Kiğı ilçesi coğrafyasında kekik, geven ve çiçek balı elde ettiklerini belirtti.

Bölgenin bal verimi açısından uygun olduğunu ifade eden Aslan şöyle konuştu:

"2 binin üzerinde rakım var buradaki çiçeklerden dolayı bal daha meşhur oluyor. 125-130 kovanımız var. Biz işin ticari yönüne fazla girmiyoruz. Yıllık 500 kilogram bal satıyoruz, organik bal üretmeye çalışıyoruz. Bu yüzden balımız da tutuluyor. Yurt dışına dahi gönderiyoruz. Akrabalarımız vasıtasıyla Almanya ve Avusturya’ya bal gönderiyoruz. İç piyasada da İstanbul, Bursa, İzmir, Mersin gibi birçok ile bal gönderiyoruz."

Ayten Aslan da ilçenin doğasının arıcılık için çok uygun olduğunu aktardı.

Arıların bütün bakımlarını eşiyle yaptıklarını dile getiren Aslan, "Eşimle her zaman birbirimize destek olduk. Kış aylarında kovanlarımızı taşıyoruz, zaman alan bir iş. Evlerin işlerini hallettikten sonra arıların yanına geliyorum, saatli çalışıyorum. Emeğimizin karşılığını alınca mutlu oluyoruz ve hevesimiz artıyor. İşimizi severek yapıyoruz. Çiçekler, arılar, gezi hoşumuza gidiyor." dedi.

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