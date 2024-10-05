Bingöl'de kamu çalışanlarına görgü ve protokol kuralları eğitimi verildi

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Eğitim Yayın Daire Başkanlığı tarafından Bingöl'de 650 kamu çalışanına görgü ve protokol kuralları eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Eğitim Yayın Daire Başkanlığının talimatı, Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü koordinasyonda İl Müftülüğü konferans salonunda görgü ve protokol kurallarına ilişkin eğitim programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Protokol Biriminde görevli Öğretim Görevlisi Hayri Çelebi tarafından verilen eğitim çalışması, 2 ayrı oturum şekilde gerçekleştirildi.