Bingöl'de dağ keçileri görüntülendi

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri dağ keçilerinin popülasyonunun artması için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğal güzelliklere sahip bölge, yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

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