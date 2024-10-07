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        Bingöl'de dağ keçileri görüntülendi

        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde dağ keçileri görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 16:47 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:53
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        Bingöl'de dağ keçileri görüntülendi
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        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde dağ keçileri görüntülendi.

        Doğal güzelliklere sahip bölge, yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

        Yedisu-Erzincan kara yolunun Ziyaret mevkisinde kayalık yamaçlarda görüntülenen dağ keçileri, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

        Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri dağ keçilerinin popülasyonunun artması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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