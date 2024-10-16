Bingöl'de çocuğun koluna saplanan demir çubuğu itfaiye çıkardı
Bingöl'ün Genç ilçesinde çocuğun koluna saplanan demir çubuk, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde çocuğun koluna saplanan demir çubuk, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kültür Mahallesi 178. Sokak'ta Muhammed Ş. (12), demir kapı üzerinden geçmeye çalışırken kapıdaki sivri çubuk koluna saplandı.
Durumu fark eden arkadaşları, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ve sağlık ekiplerin müdahalesiyle kapının demir çubuğu kesilerek, Muhammed Ş'nin kolundan çıkarıldı.
Muhammed Ş, daha sonra Genç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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