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        Bingöl'de apartman girişinde çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'ün Genç ilçesinde bir apartmanın girişinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 18:37 Güncelleme: 27.10.2024 - 18:39
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        Bingöl'de apartman girişinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde bir apartmanın girişinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yenişehir Mahallesi 206. Sokak'ta bir apartmanın girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerce söndürülürken dumandan etkilenen bir kişi ambulansla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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