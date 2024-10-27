Bingöl'de apartman girişinde çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesinde bir apartmanın girişinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde bir apartmanın girişinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenişehir Mahallesi 206. Sokak'ta bir apartmanın girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerce söndürülürken dumandan etkilenen bir kişi ambulansla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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