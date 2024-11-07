Bingöl'de trafik kazası şüphelileri bağış yapma şartıyla yargılanmaktan kurtuldu

Bingöl'de 2 ayrı trafik kazasında iki kişinin yaralanmasına neden olan sürücüler, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası bir çocuğa ve köy okulundaki öğrencilere bağış yapmak şartıyla yargılanmaktan kurtuldu.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen bazı olaylarda uzlaştırma kapsamına giren suçlarda taraflar kamuya yararlı faaliyetlerde bulunarak uzlaşabiliyor.

Bu kapsamda kentte meydana 2 ayrı trafik kazasında araçların çarpması sonucu yaralanan N.M.A. ile Y.Ç, sürücüler A.K. ve H.G'den şikayetçi oldu.