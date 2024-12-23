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        Bingöl'ün 2 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

        Bingöl'ün Yayladere ve Yedisu ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 23:19 Güncelleme: 23.12.2024 - 23:19
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        Bingöl'ün 2 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
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        Bingöl'ün Yayladere ve Yedisu ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

        Buna bağlı olarak ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla Yayladere, Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde taşımalı eğitime 24 Aralık Salı günü ara verildiği duyuruldu.

        Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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