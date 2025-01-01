Bingöl Valisi Usta, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yeni yıla görevi başında giren polis, jandarma, itfaiye ve sağlık personeli ile bir araya geldi.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yeni yıla görevi başında giren polis, jandarma, itfaiye ve sağlık personeli ile bir araya geldi.
Vali Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, şehir girişi ve Bingöl-Erzurum kara yolundaki Ekinyolu uygulama noktalarını ziyaret etti.
Trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Vali Usta, güvenlik güçlerinin ve vatandaşların yeni yılını kutladı ve onlara tatlı ikramında bulundu.
Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü de ziyaret eden Usta, personelle çay içerek sohbet etti.
Usta, ardından Bingöl Devlet Hastanesi'nde bir araya geldiği sağlık personeline kolaylıklar diledi.
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