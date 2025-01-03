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        Solhan Belediyesince alınan 2 otobüs hizmete girdi

        Solhan Belediyesince toplu ulaşımda kullanmak üzere alınan 2 otobüs, hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 09:21 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:18
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        Solhan Belediyesince alınan 2 otobüs hizmete girdi
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        Solhan Belediyesince toplu ulaşımda kullanmak üzere alınan 2 otobüs, hizmet vermeye başladı.

        Kaymakam Muhammed Çetin, belediye bahçesinde düzenlenen törende, hizmete alınan otobüslerin hayırlı olmasını diledi.

        Çetin, "Alınan otobüsler, Solhanlı vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli, yolculuklar yapmasına vesile olacak. Kazaya, olumsuzluğa mahal vermeden hayırlı seferler diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ise özel sektör üzerinden yapılan şehir içi ulaşımını belediye bünyesine aldıklarını kaydederek, "İnşallah imkanlar oldukça otobüslerin sayısını arttırarak şehir içi ulaşımı rahatlatmak adına girişimlerimiz devam edecek." diye konuştu.

        Müftü Eyüphan Toprak'ın dua etmesinin ardından 2 araç hizmete girdi.

        Başkan Yıldız, yeni otobüslerden birinin direksiyon başına geçerek ilçede tur attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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