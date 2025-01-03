Solhan Belediyesince alınan 2 otobüs hizmete girdi

Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ise özel sektör üzerinden yapılan şehir içi ulaşımını belediye bünyesine aldıklarını kaydederek, "İnşallah imkanlar oldukça otobüslerin sayısını arttırarak şehir içi ulaşımı rahatlatmak adına girişimlerimiz devam edecek." diye konuştu.

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