Bingöl'de rahatsızlanan KOAH hastası ambulans helikopterle Erzurum'a götürüldü

Bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ve karayollarına bağlı iş makineleri köy yolunu açmak için çalışma başlattı.

Bunun üzerine Çiftçi'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti.

Taşlıçay köyünde yaşayan ve KOAH hastası olan 69 yaşındaki Kadir Çiftçi rahatsızlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.