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        Bingöl'de rahatsızlanan KOAH hastası ambulans helikopterle Erzurum'a götürüldü

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde rahatsızlanan KOAH hastası, yolların kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:30 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:30
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        Bingöl'de rahatsızlanan KOAH hastası ambulans helikopterle Erzurum'a götürüldü
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde rahatsızlanan KOAH hastası, yolların kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

        Taşlıçay köyünde yaşayan ve KOAH hastası olan 69 yaşındaki Kadir Çiftçi rahatsızlandı.

        Bunun üzerine Çiftçi'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti.

        Bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ve karayollarına bağlı iş makineleri köy yolunu açmak için çalışma başlattı.

        Yol açma çalışmaları zaman alacağından Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Erzurum'dan ambulans helikopter talep etti.

        Erzurum'dan havalanan ambulans helikopter, köyde belirlenen alana iniş yaptı.

        Helikoptere alınan Çiftçi, tedavi için Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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